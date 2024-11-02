Лунный календарь ноября 2024: идеальные дни для стрижек, операций и косметических процедур Татьяна СергееваНоябрь — это не только последний месяц осени, но и время, когда мы начинаем активно готовиться к зимним холодам.
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