WSJ: Иран может задействовать регулярную армию при ответе на удар Израиля

Иран может значительным образом усилить масштаб ответных действий против Израиля, задействовав в операциях не только элитные подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР), но и регулярные силы армии.
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