Бобруйчанин зарегистрировал 3 тыс. игровых счетов по чужим паспортным данным, дело передано в суд.

Главное управление цифрового развития Следственного комитета завершило расследование уголовного дела в отношении крупнейшего в Беларуси продавца реквизитов банковских платежных карточек и данных для доступа к счетам.
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