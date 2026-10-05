В Александровском округе создадут систему видеонаблюдения за 12 млн рублей

Система видеонаблюдения будет оснащена сетевым видеорегистратором минимум на 100 камер, но некоторые комплектующие придется закупить за рубежом, так как подходящих российских аналогов не нашлось.
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