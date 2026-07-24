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Британский паралимпийский спортсмен Шрагер получил двухлетнюю дисквалификацию после неудачного теста на наркотики

Источник изображения, Getty Images By Emma Smith BBC Sport journal Published 36 minutes ago Paralympic medallist Daphne Schrager inserties she has «never cheated» after being given a two-year ban after an «unentful» positive test for a ban substance.

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