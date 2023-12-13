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Храмовый комплекс в Басманном районе обзавелся художественной подсветкой

Храмовый комплекс в Басманном районе обзавелся художественной подсветкой

В российской столице продолжаются работы по подсветка зданий, памятников и различных сооружений. Власти города тем самым решают сразу несколько задач, делая город более безопасным, освещенным, нарядным и праздничным.

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