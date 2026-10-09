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22-летняя беременная жена Егора Бероева поздравила его с 49-летием и показала совместное фото

22-летняя беременная жена Егора Бероева поздравила его с 49-летием и показала совместное фото

9 октября актёру Егору Бероеву исполняется 49 лет. По такому случаю его 22-летняя беременная супруга, актриса и балерина Анна Панкратова, обратилась к избраннику в соцсетях.

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