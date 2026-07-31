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Всеволод Ищенко о двустороннем контракте с «Далласом»: «Сейчас не тот период карьеры, когда ты должен выбирать деньги, а не возможность»

Защитник Всеволод Ищенко, попавший в « Даллас » после драфта под 56-м номером, отметил, что готов пойти на финансовые жертвы, чтобы остаться в лиге.

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