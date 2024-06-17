Праздники и памятные даты, отмечаемые 18 июня

18 июня отмечен несколькими значимыми международными и национальными праздниками. В этот день по всему миру и в Российской Федерации проходят мероприятия, связанные с важными историческими событиями и именами выдающихся людей.
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