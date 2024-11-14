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Воронежские новости

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Воронежский губернатор ответил на вопрос про включение сирен при угрозе атак ВСУ

Воронежский губернатор ответил на вопрос про включение сирен при угрозе атак ВСУ

Почему при объявлении опасности не включаются сирены? Почему не делать оповещения в отдельных районах области?Почему при объявлении опасности не включаются сирены? Почему не делать оповещения в отдельных районах области? Ответил губернатор Александр Гусев во время прямого эфира сегодня, 14 ноября.

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