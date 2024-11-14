Воронежский губернатор ответил на вопрос про включение сирен при угрозе атак ВСУ

Почему при объявлении опасности не включаются сирены? Почему не делать оповещения в отдельных районах области?Почему при объявлении опасности не включаются сирены? Почему не делать оповещения в отдельных районах области? Ответил губернатор Александр Гусев во время прямого эфира сегодня, 14 ноября.