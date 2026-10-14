Член-корреспондент Российской академии наук, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв прокомментировал «АиФ» прогноз социально-экономического развития Москвы на 2027-2029 годы, который сегодня днем представил мэр Москвы Сергей Собянин.
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