Практическая польза стала главным критерием выбора подарка для 41% участников опроса Почты Mail и Леди Mail ко Дню отца 18 октября, сообщает газета «Петербургский дневник» .
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