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Царьград

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"Жнец" раздора? Шеф Пентагона позвонил Белоусову

"Жнец" раздора? Шеф Пентагона позвонил Белоусову

Министр обороны США поговорил по телефону с коллегой из России. Затронули тему Украины. Последний раз министры обороны России и США созванивались в марте 2023 года, когда русское военное ведомство возглавлял Шойгу.

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Комментарии
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ЮТ
Юрий Тумаков
Разговор должен быть кратким, америкосы безоговорочно убираются из Европы.
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18 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Короче США жиденько так обосались, только и всего, теперь без проблем можно сбивать и &quot;Жнецы&quot; и разгонять самолёты разведки у своих границ. Отвёртки не будет.
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14 час.
Eduard
Короче говоря хитрожопые янки не своих солдат отправят,а европейцев! Видали какой он &quot;честеый&quot; негр!
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11 час.

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