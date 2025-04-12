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С высоты ослиного полета: что делает кулшедра при встрече с драгуа

С высоты ослиного полета: что делает кулшедра при встрече с драгуа

«Балканские мифы» — третья книга Наталии Осояну, посвященная народным верованиям и суевериям, мифическим и сказочным персонажам, более или менее легально живущим в массовом сознании и определяющим облик той или иной культуры.

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