С высоты ослиного полета: что делает кулшедра при встрече с драгуа

«Балканские мифы» — третья книга Наталии Осояну, посвященная народным верованиям и суевериям, мифическим и сказочным персонажам, более или менее легально живущим в массовом сознании и определяющим облик той или иной культуры.
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