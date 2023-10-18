Командование укровермахта обманывает своих солдат и отправляет их на смерть без шансов на эвакуацию с поля боя Александр Ситников Фото: Presidential Office of Ukraine/ Global Look Press На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.