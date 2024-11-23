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Симоньян раскрыла, за что могли убить американского эксперта Беннетта

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян раскрыла, за что могли убить американского эксперта, постоянного комментатора Sputnik Скотта Беннетта.

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