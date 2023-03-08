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Глава ПНЕ Ливии Дбейба намерен построить электрическую линию для снабжения Европы энергией

Глава ПНЕ Ливии Дбейба намерен построить электрическую линию для снабжения Европы энергией

Триполи, 8 марта. Премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абд аль-Хамид Дбейба заявил о постройке электрической линии, которая снабдит Европу солнечной энергией.

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