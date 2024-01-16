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Путин учредил почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления»

Путин учредил почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления»

Президент Владимир Путин подписал указ об установлении почетного звания «Заслуженный работник местного самоуправления РФ», оно введено с целью дальнейшего совершенствования государственной наградной системы страны.

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