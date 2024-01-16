Путин учредил почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления»

Президент Владимир Путин подписал указ об установлении почетного звания «Заслуженный работник местного самоуправления РФ», оно введено с целью дальнейшего совершенствования государственной наградной системы страны.
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