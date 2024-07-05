Около 200 заявок нижегородцев выполнили активисты движения «Волонтёры Победы» в рамках акции «Родные-любимые!»

В преддверии Дня семьи, любви и верности активисты движения «Волонтёры Победы» присоединились к всероссийской акции «Родные-любимые!», в рамках которой выполняют адресные социальные заявки от семей военнослужащих и многодетных семей.
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