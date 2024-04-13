Гуанчжоу и Сочи могут стать побратимами На курорте приняли делегацию из КНР, а именно из зоны особого экономического управления Гуанчжоу.
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Гуанчжоу и Сочи могут стать побратимами На курорте приняли делегацию из КНР, а именно из зоны особого экономического управления Гуанчжоу.