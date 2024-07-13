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  • Александр Макеев
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Россия должна показать Финляндии цену вступления в НАТО

Россия должна показать Финляндии цену вступления в НАТО

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ Сегодня 1,7K прочитали Евгений Балакин Созданный спустя четыре года после окончания Второй мировой войны Североатлантический альянс задумывался как средство геополитического сдерживания нашей страны.

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Комментарии
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Александр Макеев
Правильно, минимум, 4 триллиона евро востребовать с Финляндии за ущерб, нанесенный нацистской Финляндией населению и инфраструктуре на территории РСФСР, входившей в состав Советского Союза во время Второй Мировой Войны, и за затраты Российской Федерации, необходимые на создание и поддержание эффективной обороны против агрессивный военных и политических сил НАТО с территории нынешней либеральной извращённой, лживой нацистской Финляндии, вследствие вступления нацистской Финляндии в либеральный нацистский агрессивный военный блок НАТО.
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