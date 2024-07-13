Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ Сегодня 1,7K прочитали Евгений Балакин Созданный спустя четыре года после окончания Второй мировой войны Североатлантический альянс задумывался как средство геополитического сдерживания нашей страны.
Россия должна показать Финляндии цену вступления в НАТО
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Макеев
Правильно, минимум, 4 триллиона евро востребовать с Финляндии за ущерб, нанесенный нацистской Финляндией населению и инфраструктуре на территории РСФСР, входившей в состав Советского Союза во время Второй Мировой Войны, и за затраты Российской Федерации, необходимые на создание и поддержание эффективной обороны против агрессивный военных и политических сил НАТО с территории нынешней либеральной извращённой, лживой нацистской Финляндии, вследствие вступления нацистской Финляндии в либеральный нацистский агрессивный военный блок НАТО.
Ответить
42 мин.
Свежие комментарии