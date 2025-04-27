На сотни километров сократятся расстояния из Актау

В Актау прошло совещание по председательством министра транспорта, передает inAktau.kz со ссылкой на Министерство транспорта Глава министерства Марат Карабаев рассказал о крупных транспортно-логистических проектах, реализуемых в Мангистау, а также о научных проектах в автодорожной отрасли.