На сотни километров сократятся расстояния из Актау

В Актау прошло совещание по председательством министра транспорта, передает inAktau.kz со ссылкой на Министерство транспорта Глава министерства Марат Карабаев рассказал о крупных транспортно-логистических проектах, реализуемых в Мангистау, а также о научных проектах в автодорожной отрасли.
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