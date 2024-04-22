Нездоровая пища кажется вкуснее, когда ее слишком много

Два эксперимента в Австрии и Германии, в которых использовались фотографии блюд, содержащих здоровую и нездоровую пищу, показали, что люди склонны полагать, что нездоровая пища вкуснее, когда в наличии больше нездоровых продуктов.
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