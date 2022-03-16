Санкции Запада не помешали СССР построить это! 7 невозможных мегапроектов которые сложно вообразить

В 1989 году Советский Союз передал США 17 подводных лодок, фрегат, крейсер и торпедоносец в обмен на… концентрат для производства газированного напитка «Пепси-Кола»! Как вам такое ? Разумеется, все субмарины были устаревшими и списанными, но сам факт, что каждая из подлодок обошлась американцам всего в 150 тысяч долларов, говорит о многом.