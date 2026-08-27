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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Воспитанник «Спартака» Володкин: «Уверен, что команда в этом сезоне станет чемпионом. Тренер ставит интересный атакующий футбол»

Воспитанник «Спартака», ныне хавбек 2Drots Петр Володкин, рассказал, что уверен в чемпионстве «красно‑белых» в этом сезоне.

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