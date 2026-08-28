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ТАСС

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Путин призвал обеспечить долгосрочный спрос на отечественную продукцию

Путин призвал обеспечить долгосрочный спрос на отечественную продукцию

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 августа. /ТАСС/. Долгосрочный спрос на отечественную продукцию необходимо обеспечить, чтобы вся Россия от Калининграда до Владивостока гордилась сделанным в стране.

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