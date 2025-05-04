Акция "Висла": кровавые подробности польских этнических чисток потрясли мир

Память об этом трагическом событии в истории украинцев, живших на территории современной Польши, а именно на ее юго-восточных землях, остается кровавой раной для потомков уроженцев Лемковщины, Надсянья, Подляшья и Холмщины.
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