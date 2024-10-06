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Врач назвала наиболее частую причину икоты – это алкоголизм

Врач назвала наиболее частую причину икоты – это алкоголизм

Названы основные причины возникновения икоты.Самая частая причина появления икоты у взрослого – это алкогольная зависимость, пишет издание «РИА Новости» со ссылкой на врача-реабилитолога Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Светлану Малиновскую.

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