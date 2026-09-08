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Неизвестный мир между Землёй и Марсом: свидетельства, гипотезы и вопросы

Неизвестный мир между Землёй и Марсом: свидетельства, гипотезы и вопросы

Когда впервые сталкиваешься с утверждениями о том, что Солнечная система устроена совсем не так, как нас учили, первая реакция — скепсис.

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