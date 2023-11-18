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Джейлен Браун повредил мышцу, поскользнувшись на новом паркете «Торонто»

Джейлен Браун повредил мышцу, поскользнувшись на новом паркете «Торонто»

Форвард «Бостона» Джейлен Браун повредил паховую мышцу, поскользнувшись на новом паркете «Торонто», который используется для матчей внутрисезонного турнира.

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