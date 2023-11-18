Джейлен Браун повредил мышцу, поскользнувшись на новом паркете «Торонто»

Форвард «Бостона» Джейлен Браун повредил паховую мышцу, поскользнувшись на новом паркете «Торонто», который используется для матчей внутрисезонного турнира.
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