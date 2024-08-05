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Онколог назвал неприметные признаки рака легких

Онколог назвал неприметные признаки рака легких

Пациенты могут испытывать даже синдром Паркинсона.Врач-онколог Андрей Воробьев рассказал, что набухание вен, высокий уровень кальция в крови и другие необычные симптомы могут указывать на рак легких.

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