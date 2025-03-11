Алеся Кафельникова вышла на подиум на Неделе моды в Париже

Алеся Кафельникова продолжает покорять подиумы на Неделе моды в Париже. 26-летняя российская модель, которая накануне ответила на критику своей "неудачной" пластики груди, приняла участие в показе тайваньского бренда Shiatzy Chen.
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