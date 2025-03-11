SPLETNIK
ГЛАВНАЯХРОНИКАМОДАКРАСОТАКИНОСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPLETNIK

530 подписчиков

Алеся Кафельникова вышла на подиум на Неделе моды в Париже

Алеся Кафельникова вышла на подиум на Неделе моды в Париже

Алеся Кафельникова продолжает покорять подиумы на Неделе моды в Париже. 26-летняя российская модель, которая накануне ответила на критику своей "неудачной" пластики груди, приняла участие в показе тайваньского бренда Shiatzy Chen.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх