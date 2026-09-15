Сегодня — 70 лет со дня первого полета самого знакового авиалайнера СССР

Нрав «верблюда» оказался строптивым, но наши летчики его сумели укротить Анатолий Журин Фото: предоставлено автором 15 сентября 1956 года стал выполнять регулярные перевозки пассажиров на внутренних линиях СССР Ту-104 (по классификации НАТО — Camel, «верблюд»), первый советский гражданский самолёт на реактивной тяге, и второй в мире серийный, после британского De Havilland Comet.