Россияне назвали самые подорожавшие продукты за январь

Больше трети россиян (35%) заметили рост цен на мясо. Еще треть обратила внимание на значительный рост цен на молочные продукты, а также на рыбу и морепродукты (по 29%), пишет РБК со ссылкой на данные исследования фонда «Общественное мнение» (ФОМ).