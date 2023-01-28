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Россияне назвали самые подорожавшие продукты за январь

Больше трети россиян (35%) заметили рост цен на мясо. Еще треть обратила внимание на значительный рост цен на молочные продукты, а также на рыбу и морепродукты (по 29%), пишет РБК со ссылкой на данные исследования фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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