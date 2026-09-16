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Царьград

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НАСА обнаружило крупнейший новый кратер на Луне в 2025 году

НАСА обнаружило крупнейший новый кратер на Луне в 2025 году

НАСА находит крупнейший современный кратер на Луне с помощью Lunar Reconnaissance Orbiter. Астероид или комета ударили спутник весной 2024 года.

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