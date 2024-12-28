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Ядерный «Пионер». Каким был предок «Орешника», который пугал Европу 40 лет назад

Ядерный «Пионер». Каким был предок «Орешника», который пугал Европу 40 лет назад

10,6 тыс прочтений Оглавление Что такое БРСД и зачем они нужны? «Пионер — всем ребятам пример» Гроза Европы На фоне новостей про первое применение баллистической ракеты средней дальности «Орешник» все чаще в сети вспоминают его предка, чье появление в арсенале советских РВСН более 40 лет назад серьезно изменило баланс сил в Европе.

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