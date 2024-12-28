Ядерный «Пионер». Каким был предок «Орешника», который пугал Европу 40 лет назад

10,6 тыс прочтений Оглавление Что такое БРСД и зачем они нужны? «Пионер — всем ребятам пример» Гроза Европы На фоне новостей про первое применение баллистической ракеты средней дальности «Орешник» все чаще в сети вспоминают его предка, чье появление в арсенале советских РВСН более 40 лет назад серьезно изменило баланс сил в Европе.
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