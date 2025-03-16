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В городе Рязани купальный сезон откроют 1 июня

В городе Рязани купальный сезон откроют 1 июня

В областном центре купальный сезон стартует 1 июня. На совещании в администрации города объявили, что оборудованные пляжи будут работать на Борковских карьерах, Ореховом озере и на реке Старица в районе Солотчи.

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