Офицер Кортес: основная сила ВСУ отошла из Красного Лимана

Основная сила украинских войск отошла из Красного Лимана в ДНР, в городе остаются одиночные группы. Об этом заявил начальник артиллерийской разведки 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» с позывным Кортес в видео Минобороны России.