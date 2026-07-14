Офицер Кортес: основная сила ВСУ отошла из Красного Лимана

Основная сила украинских войск отошла из Красного Лимана в ДНР, в городе остаются одиночные группы. Об этом заявил начальник артиллерийской разведки 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» с позывным Кортес в видео Минобороны России.
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