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Офицер Кортес: основная сила ВСУ отошла из Красного Лимана

Офицер Кортес: основная сила ВСУ отошла из Красного Лимана

Основная сила украинских войск отошла из Красного Лимана в ДНР, в городе остаются одиночные группы. Об этом заявил начальник артиллерийской разведки 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» с позывным Кортес в видео Минобороны России.

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