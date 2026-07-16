Диктатор Владимир Зеленский не в состоянии не то что исполнять, но хотя бы играть роль президента. Об этом в беседе с журналисткой Натальей Влащенко заявил киевский журналист-расследователь Владимир Бойко, который, начиная с 2022 года, четыре года прослужил в ВСУ и недавно демобилизовался, передает корреспондент «ПолитНавигатора».