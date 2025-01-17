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Рекорды нового года: ЕС получает российский газ беспрецедентными темпами, несмотря на прекращение транзита

Рекорды нового года: ЕС получает российский газ беспрецедентными темпами, несмотря на прекращение транзита

Позиционирующая себя как «независимую» от Москвы Европа закупает российский газ беспрецедентными темпами в 2025 году, тратя миллиарды долларов, которые Россия может использовать для финансирования своей спецоперации на Украине.

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