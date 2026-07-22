Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 549 подписчиков

Экс-участница "Дом-2" Водонаева предложила выкинуть за борт плачущего ребенка

Экс-участница "Дом-2" Водонаева предложила выкинуть за борт плачущего ребенка

Во время водной прогулки блогерша возмутилась, что чужой ребенок мешает ей наслаждаться пейзажами.44-летняя блогерша и бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Алена Водонаева напомнила о себе привычным образом — очередным громким скандалом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии