Экс-участница "Дом-2" Водонаева предложила выкинуть за борт плачущего ребенка

Во время водной прогулки блогерша возмутилась, что чужой ребенок мешает ей наслаждаться пейзажами.44-летняя блогерша и бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Алена Водонаева напомнила о себе привычным образом — очередным громким скандалом.
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