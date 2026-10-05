Происшествия
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Происшествия

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В Архангельской области следователями полиции расследуется уголовное дело о дропперстве в отношении 21-летнего архангелогородца

Следственным подразделением отдела полиции «Приморский» межмуниципального отдела МВД России «Новодвинский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (приобретение либо передача другому лицу из корыстной заинтересованности электронного средства платежа и (или) доступа к нему для осуществления неправомерных операций, совершённые лицом, не являющимся стороной договора об использовании этого электронного средства платежа).

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