На что похож «оргазм сосков»? Откровенные признания троих счастливиц

Клиторальный и вагинальный оргазмы — ощущения, которые многим женщинам даются после долгих усилий. А есть те, кто может получить удовольствие от одних только ласк сосков! Вот рассказы трех женщин, которые испытали этот «грудной оргазм».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии