Александр Скубченко: Как США и Британия пытались сделать Россию «подчиненной»: история краха стратегий

В 2022 на Западе было две стратегии против России: общевойсковая операция по выходу ВСУ к морю (нанести поражение армии России, перерезать «сухопутный коридор» в Крым и поставить России ультиматум по Крыму); и диверсионная операция в Белгородской области (зайти как можно глубже, закрепиться, и поставить России ультиматум: Россия выходит за границы 1991 года — Украина выходит из России).