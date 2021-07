Перечислены продукты, которые вредят здоровой и эластичной кожи и ускоряют ее старение. Список составили дерматологи, пишет Eat This, Not That! Ухудшить состояние кожи может острая пища, которая расширяет кровеносные сосуды, что может привести к покраснению или появлению пятен.