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ГИБДД отказывается от ручных радаров и внедряет систему распознавания лиц

ГИБДД отказывается от ручных радаров и внедряет систему распознавания лиц

ГИБДД отказывается от ручных радаров и внедряет систему распознавания лицПостепенный переход на стационарные комплексы регистрации нарушений Правил дорожного движения в России приносит свои плоды: общее число камер на дорогах в стране достигло 23,4 тысячи, официальная статистика аварийности продолжает меняться в лучшую сторону, а глава ГИБДД Михаил Черников на днях даже предложил увеличить ограничение скорости на отдельных отрезках автомагистралей со 130 до 150 км/ч — дескать, качество дорог позволяет, да и после предыдущего повышения лимита со 110 до 130 км/ч аварийность на этих участках не выросла.

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