Театр абсурда
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Театр абсурда

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Таких друзей…: почему Иран ударил по "китайским союзникам"?

Таких друзей…: почему Иран ударил по "китайским союзникам"?

Для прибывающих в стране розовых пони наших официальных "экспертов" и ряда патриотов случилось страшное и просто немыслимое для России – вчера Иран нанес массированный удар по зданию, принадлежащему китайской компании на севере Кувейта.

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