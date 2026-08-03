Таких друзей…: почему Иран ударил по "китайским союзникам"?

Для прибывающих в стране розовых пони наших официальных "экспертов" и ряда патриотов случилось страшное и просто немыслимое для России – вчера Иран нанес массированный удар по зданию, принадлежащему китайской компании на севере Кувейта.
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