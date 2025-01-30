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Внезапно: в ЕС задумали вернуть на свой рынок российский газ. Прибалты и Брюссель – в ярости

Внезапно: в ЕС задумали вернуть на свой рынок российский газ. Прибалты и Брюссель – в ярости

Британская Financial Times со ссылкой на собственные источники пишет, что в ЕС обсуждают возможность восстановления поставок российского газа на европейский рынок после мирного урегулирования войны на Украине.

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