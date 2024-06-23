В Москве начался суд на питерскими генералами-ГАИшниками, набравшими взяток на 65 млн руб. Кучно пошли

Уволить мздоимцев в отставку без военной пенсии, без сохранения военной формы и рядовыми. Конфисковать наворованное. Ярко освещать все в прессе!!!

Валерий Каулин

Как в анекдоте. Замам в МО позволили уволиться, гаишникам в Питере дадут по нескольку лет. Если интерполировать ситуацию дальше, врача, которому пациент подарит шоколадку, просто расстреляют!