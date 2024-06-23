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В Москве начался суд на питерскими генералами-ГАИшниками, набравшими взяток на 65 млн руб. Кучно пошли

В Москве начался суд на питерскими генералами-ГАИшниками, набравшими взяток на 65 млн руб. Кучно пошли

В какое, всё-таки, замечательное время мы живём. Генералов валят одного за другим. Прямо, как зэки ёлки на лесоповале.

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Комментарии
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В
Владимир
Уволить мздоимцев в отставку без военной пенсии, без сохранения военной формы и рядовыми. Конфисковать наворованное. Ярко освещать все в прессе!!!
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21 час.
Валерий Каулин
Как в анекдоте. Замам в МО позволили уволиться, гаишникам в Питере дадут по нескольку лет. Если интерполировать ситуацию дальше, врача, которому пациент подарит шоколадку, просто расстреляют!
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21 час.
Grandad
Это называется ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ. Интерполяция- вычисление значений функции МЕЖДУ двумя точками.
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14 час.

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