Российские ученые создали новый метод для понимания решений ИИ

Ученые из лаборатории исследований искусственного интеллекта (ИИ) T-Bank AI Research разработали метод, который позволяет определить, в какой момент ИИ начинает давать неправильные или нежелательные ответы, и скорректировать их.
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